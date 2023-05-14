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14 Mayıs 2023
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İstanbul Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

Alaturka Online
Alaturka Online
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İstanbul seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 11.350.969 seçmen sayısı bulunuyor. 


İstanbul Seçim Sonuçları 2023

Seçim Sonuçları 2023

Önceki (2018) seçimde İstanbul’da ne oldu?

PARTİ OY ORANI YIL
AK Parti  %42,7 2018
CHP %26,4 2018
HDP  %12,7 2018
MHP %8,3 2018

İstanbul Seçim Sonuçları 2023  

Ankara Seçim Sonuçları 2023

İzmir Seçim Sonuçları 2023

CHP Seçim Sonuçları 2023

AKP Seçim Sonuçları 2023

MHP Seçim Sonuçları 2023

İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023

YSP Seçim Sonuçları 2023  

İstanbul 1. Bölge 2018 Seçim Sonuçları

İLÇE PARTİ OY ORANI OY SAYISI
PENDİK AK PARTİ 48.37% 203,645
ÜMRANİYE AK PARTİ 48.06% 203,815
KADIKÖY CHP 54.33% 172,713
ÜSKÜDAR AK PARTİ 42.23% 145,634
MALTEPE CHP 37.61% 120,248
KARTAL AK PARTİ 38.16% 114,111
SULTANBEYLİ AK PARTİ 57.19% 104,983
SANCAKTEPE AK PARTİ 43.11% 101,623
ATAŞEHİR AK PARTİ 37.48% 99,335
BEYKOZ AK PARTİ 48.01% 76,529
ÇEKMEKÖY AK PARTİ 44.71% 66,222
TUZLA AK PARTİ 42.49% 64,135
ŞİLE AK PARTİ 44.51% 10,441
ADALAR CHP 40.32% 4,151

İstanbul 2. Bölge 2018 Seçim Sonuçları

İLÇE PARTİ OY ORANI OY SAYISI
SULTANGAZİ AK PARTİ 53.61% 162,202
GAZİOSMANPAŞA AK PARTİ 51.53% 152,308
ESENLER AK PARTİ 56.68% 150,918
KAĞITHANE AK PARTİ 46.46% 125,325
FATİH AK PARTİ 47.78% 110,788
EYÜPSULTAN AK PARTİ 43.47% 102,142
BAYRAMPAŞA AK PARTİ 48.03% 82,041
SARIYER AK PARTİ 36.27% 76,992
ZEYTİNBURNU AK PARTİ 44.46% 70,984
ŞİŞLİ CHP 41.71% 71,366
BEŞİKTAŞ CHP 53.3% 64,701
BEYOĞLU AK PARTİ 45.09% 63,455

İstanbul 3. Bölge 2018 Seçim Sonuçları

İLÇE PARTİ OY ORANI OY SAYISI
BAĞCILAR AK PARTİ 51.73% 222,183
ESENYURT AK PARTİ 39.44% 179,382
KÜÇÜKÇEKMECE AK PARTİ 38.51% 176,883
BAHÇELİEVLER AK PARTİ 44.21% 159,739
BAŞAKŞEHİR AK PARTİ 47.3% 103,913
AVCILAR AK PARTİ 35.78% 91,068
GÜNGÖREN AK PARTİ 47.68% 84,936
ARNAVUTKÖY AK PARTİ 54.4% 77,685
BEYLİKDÜZÜ AK PARTİ 36.4% 69,359
BAKIRKÖY CHP 48.01% 69,677
BÜYÜKÇEKMECE AK PARTİ 38.48% 56,465
SİLİVRİ CHP 34.78% 39,163
ÇATALCA AK PARTİ 37.94% 17,818

 

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