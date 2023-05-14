İstanbul Seçim Sonuçları, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı – Milletvekili Seçimleri

İstanbul seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı-Milletvekili Seçimlerine dair veriler açıklanmaya başlarken İstanbul’un 39 ilçesinde gerçekleştirilen oy verme işleminde toplam 11.350.969 seçmen sayısı bulunuyor.
İstanbul Seçim Sonuçları 2023
Seçim Sonuçları 2023
Önceki (2018) seçimde İstanbul’da ne oldu?
|PARTİ
|OY ORANI
|YIL
|AK Parti
|%42,7
|2018
|CHP
|%26,4
|2018
|HDP
|%12,7
|2018
|MHP
|%8,3
|2018
İstanbul Seçim Sonuçları 2023
Ankara Seçim Sonuçları 2023
İzmir Seçim Sonuçları 2023
CHP Seçim Sonuçları 2023
AKP Seçim Sonuçları 2023
MHP Seçim Sonuçları 2023
İYİ PARTİ Seçim Sonuçları 2023
YSP Seçim Sonuçları 2023
İstanbul 1. Bölge 2018 Seçim Sonuçları
|İLÇE
|PARTİ
|OY ORANI
|OY SAYISI
|PENDİK
|AK PARTİ
|48.37%
|203,645
|ÜMRANİYE
|AK PARTİ
|48.06%
|203,815
|KADIKÖY
|CHP
|54.33%
|172,713
|ÜSKÜDAR
|AK PARTİ
|42.23%
|145,634
|MALTEPE
|CHP
|37.61%
|120,248
|KARTAL
|AK PARTİ
|38.16%
|114,111
|SULTANBEYLİ
|AK PARTİ
|57.19%
|104,983
|SANCAKTEPE
|AK PARTİ
|43.11%
|101,623
|ATAŞEHİR
|AK PARTİ
|37.48%
|99,335
|BEYKOZ
|AK PARTİ
|48.01%
|76,529
|ÇEKMEKÖY
|AK PARTİ
|44.71%
|66,222
|TUZLA
|AK PARTİ
|42.49%
|64,135
|ŞİLE
|AK PARTİ
|44.51%
|10,441
|ADALAR
|CHP
|40.32%
|4,151
İstanbul 2. Bölge 2018 Seçim Sonuçları
|İLÇE
|PARTİ
|OY ORANI
|OY SAYISI
|SULTANGAZİ
|AK PARTİ
|53.61%
|162,202
|GAZİOSMANPAŞA
|AK PARTİ
|51.53%
|152,308
|ESENLER
|AK PARTİ
|56.68%
|150,918
|KAĞITHANE
|AK PARTİ
|46.46%
|125,325
|FATİH
|AK PARTİ
|47.78%
|110,788
|EYÜPSULTAN
|AK PARTİ
|43.47%
|102,142
|BAYRAMPAŞA
|AK PARTİ
|48.03%
|82,041
|SARIYER
|AK PARTİ
|36.27%
|76,992
|ZEYTİNBURNU
|AK PARTİ
|44.46%
|70,984
|ŞİŞLİ
|CHP
|41.71%
|71,366
|BEŞİKTAŞ
|CHP
|53.3%
|64,701
|BEYOĞLU
|AK PARTİ
|45.09%
|63,455
İstanbul 3. Bölge 2018 Seçim Sonuçları
|İLÇE
|PARTİ
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞCILAR
|AK PARTİ
|51.73%
|222,183
|ESENYURT
|AK PARTİ
|39.44%
|179,382
|KÜÇÜKÇEKMECE
|AK PARTİ
|38.51%
|176,883
|BAHÇELİEVLER
|AK PARTİ
|44.21%
|159,739
|BAŞAKŞEHİR
|AK PARTİ
|47.3%
|103,913
|AVCILAR
|AK PARTİ
|35.78%
|91,068
|GÜNGÖREN
|AK PARTİ
|47.68%
|84,936
|ARNAVUTKÖY
|AK PARTİ
|54.4%
|77,685
|BEYLİKDÜZÜ
|AK PARTİ
|36.4%
|69,359
|BAKIRKÖY
|CHP
|48.01%
|69,677
|BÜYÜKÇEKMECE
|AK PARTİ
|38.48%
|56,465
|SİLİVRİ
|CHP
|34.78%
|39,163
|ÇATALCA
|AK PARTİ
|37.94%
|17,818