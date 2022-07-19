İstanbul Sözleşmesi kararından önce Bekir Bozdağ’ın açıklamaları tartışma konusu oldu

Danıştay 10’ncu Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemini reddetti. Karara CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca itiraz etti. Karaca; Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın açıklamalarını işaret etti, “Danıştay kararını açıklamadan bir gün önce siyaset yine yargıya elini uzattı ve davaları reddetti” ifadelerini kullandı.

Selami AYDIN

Danıştay 10’ncu Dairesi İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin açılan Cumhurbaşkanı Kararının iptali davasını reddetti. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, “Bilinen karar açıklandı” yorumunu yaptı. Takipçilerine sosyal medyadan seslenen Karaca; “Aslında gelinen süreç belliydi. Öncelikle bazı hukukçu kadınlar davaya müdahil olma dilekçesi verdiler. Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi’nin iptaline ilişkin kararın reddine gerekçe oluşturmak için ‘Cumhurbaşkanlığı Kararı yerindedir’ dedi” ifadesini kullandı.

‘YARGIYA MÜDAHALE ETTİLER’



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ‘Türkiye İstanbul Sözleşmesi’nden çekildi ama o sözleşmenin uygulama Kanunu olan 6284 sayılı Kanun şu an yürürlükte’ sözlerini hatırlatan Karaca; “Dün bu ülkenin adalet bakanı çıktı dedi ki; ‘İstanbul Sözleşmesi gerekli değildir’… Yani Danıştay kararını açıklamadan bir gün önce siyaset yine yargıya elini uzattı ve Cumhurbaşkanlığı Kararının iptali davaları reddedildi. Hiç önemli değil. İstanbul Sözleşmesi tüm kadınlar için hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi bu ülkede vicdanı olan hukukçular için, tüm yurttaşlarımız için yürürlüktedir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararına siyasilerden sert tepki İlginizi Çekebilir Danıştay İstanbul Sözleşmesi kararını açıkladı