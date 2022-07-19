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İstanbul Sözleşmesi kararının ardından kadınlar sokaklara çıktı

Yazan:
Alaturka Online
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Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından birçok ilde kadınlar sokaklara çıktı, “Hukuksuz kararı tanımıyoruz” sloganları attı.

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Danıştay 10. Dairesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı kararının iptal istemini reddetmesinin ardından kadınlar sokaklara döküldü.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMİYORUZ”

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde Beşiktaş iskelesi önünde onlarca kişi, kadın sivil toplum örgütleri öncülüğünde toplandı. “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” pankartının açıldığı eylemde “Hukuksuz kararı tanımıyoruz” sloganları atıldı.

İstanbul’un yanı sıra Eskişehir, İzmir, Adana’da da eş zamanlı eylemler düzenlendi.

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