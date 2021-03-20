İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı eylem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı sivil toplum örgütlerinin tepkisini çekti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu bugün çeşitli kentlerde protestolar düzenlemeyi planlıyor.

Kadıköy’deki eylemde Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu adına açıklama yapan Fidan Ata Selin, “Bıkmayız yılmayız, nice hakkımızı bu meydanda kazandık. AKP’nin koltuğu nasıl titredi ki ne yapacaklarını şaşırmışlar. Eşitlik ve adalet kadınlarla gelecek. Bir gece yarısı çıkarılan kararı geri çektireceğiz. Kadınların yaşamakla beraber, daha eşit ve özgür yaşamasını da istiyoruz. Eşitliğe düşman, özgürlüğe düşman olanlar, İstanbul Sözleşmesi’ni feshedebileceğini düşünüyor. Tek bir kararla bu haktan asla vazgeçmeyeceğiz.” dedi.

Sözleşmenin feshedilmesi Eskişehir’de de çeşitli etkinliklerle protesto edildi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi yüzlerce kadın da sözleşmenin feshedilmesini protesto etti. İsmet İnönü Caddesi Kanatlı AVM önünde toplanan kadınlar ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ yazılı maske taktılar. Protestoya CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü de katıldı. Kadınlar, ‘İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz’ yazılı pankart açarak, ‘Kadınlar sokağa, haklarını almaya’, ‘Yaşasın, kadın dayanışması’, ‘Kadın cinayetleri politiktir’ şeklinde sloganlar attılar. Yağan yağmura rağmen kadınlar sloganlar atarak sözleşmenin feshedilmesini protesto etti.