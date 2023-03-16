İstanbul Tuzla TOKİ kura sonuçları belli oluyor: İstanbul TOKİ 50 bin TOKİ konut kura çekimi…

TOKİ “İlk evim” projesi kapsamında en geniş başvurunun ve en çok konutun yer aldığı İstanbul için kura çekimi tarihi belli oldu. İstanbul’da yapılacak 50 bin TOKİ konutu için kura çekimi 16 Mart’ta başlayacak, 19 Nisan tarihine kadar devam edecek.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İstanbul’da inşa edilecek 50 bin konut için kura çekimi 16 Mart’ta başlıyor.

16 – 29 Mart 2023 – Tuzla 20 bin 920

30 Mart 2023 – Çatalca 540

30 Mart 2023 – Silivri Selimpala 200

1-19 Nisan 2023 – Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

“İLK İŞ YERİM” PROJESİNDE KURALARI BAŞLAYACAK İLLER

“İlk İş Yerim” projesi kapsamında, 10 bin iş yeri için 15 Mart’ta başlanacak kuralarla 12 ilde, 3 bin 106 iş yerinin hak sahipleri belirlenecek. İlk etabı Aksaray’da başlayacak çekilişlerin il ve ilçelere göre dağılımı şöyle:

15 Mart: Aksaray merkez 220, Konya Meram 308, Çumra 25; Isparta merkez 271, Afyonkarahisar Dinar 55, Şuhut 44, Ankara Gölbaşı 1100, Denizli Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77, Kastamonu Tosya 81, Tekirdağ Süleymanpaşa 276, Trabzon Of 286, Van Edremit 275.

“İLK EVİM ARSA” PROJESİNİN KURALARI

Altyapısı tamamlanan ve imar planı hazırlanan 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuralarına da 13-17 Mart arasında devam edilecek. 23 ilde, 21 bin 120 müstakil ve müşterek arsa hak sahiplerinin belirleneceği çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle:

13 Mart: Erzincan merkez 550 müstakil, Kırşehir merkez 1100 müstakil, Bingöl merkez 440 müstakil, Aydın merkez 165 müstakil, Isparta merkez 440 müstakil, Afyonkarahisar merkez 1320 müstakil.

14 Mart: Balıkesir merkez 2 bin 200 müstakil, Aksaray merkez 660 müstakil, Kayseri merkez 1650 müstakil.

15 Mart: Konya merkez 4 bin 400 müstakil.

16 Mart: Tunceli merkez 110 müstakil, Kars Merkez 330 müstakil, Iğdır Merkez 330 müstakil, Karabük merkez 220 müstakil, Trabzon 495 müşterek, Ağrı merkez 275 müstakil, Nevşehir merkez 770 müstakil, Uşak merkez 330 müstakil.

17 Mart: Karaman merkez 880 müstakil, Trabzon merkez 55 müstakil, Denizli merkez 550 müstakil, Batman merkez 550 müstakil, Eskişehir merkez 3 bin 300 müstakil.