İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerinde elektrikli araç şarj istasyonları hizmete girdi

İSTANBUL (AA) – İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerinde elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumuna yönelik proje, Avcılar, Cerrahpaşa, Bahçeköy, Büyükçekmece, Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerinde 7 hizmet noktasının aktif hale getirilmesi ile hayata geçirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, elektrikli araç şarj istasyonunda ilk dolum Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Tarık Kücükdeniz ile Fatih Atıcı'nın yanı sıra üniversitenin daire başkanlarının da katılımıyla Avcılar Yerleşkesi'ndeki elektrikli araç şarj istasyonunda gerçekleştirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erol İnce, programda yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri proje ile geleceğin teknolojisine bugünden hazır olduklarını belirtti.

Üniversite olarak birçok alanda önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Prof. Dr. İnce, özellikle doğaya saygılı yeşil kampüs hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Prof. Dr. İnce, geleceğe ve doğaya yatırım olarak gördükleri bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

-"Doğaya ve insana saygılı yönetim anlayışımızla doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, elektrikli araç şarj istasyonları ile doğaya ve insana saygılı yönetim anlayışı doğrultusundaki faaliyetlerine bir yenisini daha eklediklerini belirterek, üniversitenin bu husustaki yaklaşımını çok önemsediklerini vurguladı.

Elektrikli araç teknolojisinde yaşanan gelişmelere paralel olarak, yakın gelecekte trafiğe çıkan elektrikli araç sayısında büyük artış yaşanacağını belirten Prof. Dr. Nuri Aydın, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi bünyesinde öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın birlikte çalıştığı çevre dostu üç araç teknolojisi projesi mevcuttur. Bunlardan birisi, 'Milli Araç Teknolojisi' ifadesi ile üniversitemizin kuruluş yılının birlikte anıldığı 'MİLAT1453' isimli elektrikli araç geliştirme projesidir. Diğeri ise 'HİDROİST' olarak adlandırdığımız hidrojenle çalışan araç projesidir. Bu yöndeki son proje de 'OTOBİL' ismiyle bilinen otonom araç projesidir.

Bütün bu projeler TÜBİTAK, TEKNOFEST ve diğer ilişkili organizasyonlarda çeşitli ödüller almış projelerdir ve üniversitemizin çevreci araç teknolojisine verdiği önemin birer göstergeleridir. Diğer taraftan, önümüzdeki dönemde elektrikli araç şarj istasyonlarına olan ihtiyacın artacağı gerçeği ve bu teknolojiler konusunda üniversitemizde ve kamuoyunda farkındalık oluşması amacıyla yerleşkelerimize şarj istasyonları kurulması konusunda çalışmalara başladık."

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa olarak doğal kaynakların korunması ve çevre duyarlılığının her zaman birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nuri Aydın, "Üniversitemiz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesini de İstanbul'da en hızlı uygulayan devlet üniversitesidir. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla birlikte yerleşkelerimiz sıfır atık belgesini almaya hak kazanmıştır. Yine bu süreçte yerleşkelerimizde kampüs içi ulaşımda kullanılmak üzere, elektrikli scooter dönemini başlattık. Böylece hem öğrenci ve personelimizin kampüs içi ulaşımlarında kolaylık sağladık hem de çevreye duyarlı teknolojilerin özendirilmesi konusundaki çalışmalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Son olarak, elektrikli araç şarj istasyonlarının da faaliyete geçmesiyle birlikte yeşil ve çevreci kampüs hedefimiz yönünde bir adım daha atmış olduk. " değerlendirmesinde bulundu.