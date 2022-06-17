İstanbul Üniversitesi’nde ‘Onur Haftası Pikniği’ne polis müdahalesi

İstanbul Üniversitesi’nde ‘Onur Haftası’ nedeniyle öğrenciler tarafından düzenlenmek istenen piknik etkinliğine polis tarafından müdahale edilirken, kalabalık bir grup ise eyleme karşı olarak toplandı. Polis müdahalesi sonucu etkinliği gerçekleştirmek isteyen ve gözaltına alınan 26 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Üniversitesi’nde ‘Onur Haftası’ nedeniyle öğrenciler tarafından düzenlenmek istenen piknik etkinliği, emniyet güçleri tarafından engellendi.

EYLEME KARŞI TOPLANIP SLOGAN ATTILAR

Etkinlik öncesinde sosyal medyada Türkiye Gençlik Vakfı, ÖzgürDer gibi dernek ve vakıfların da aralarında bulunduğu gruplar tarafından ‘Sapkınlığa Dur De’ etiketi adında paylaşımlar yapılarak, düzenlenmek istenen eylem hedef gösterildi. Eylem öncesi İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü önünde toplanan bir grup, tekbir getirdi ve sloganlar attı.

“HEDEF GÖSTERİLDİK”

İstanbul Üniversitesi öğrenci kulüplerinden yapılan açıklamada, Onur Ayı için üniversitede Onur Pikniği gerçekleştirmek istendiği, piknik duyurulduğu andan itibaren çeşitli gruplar tarafından hedef gösterildikleri ve linç girişimi başlatıldığı belirtildi. Düzenlenmek istenen etkinliğe karşı yaklaşık 300 kişilik bir grubun okulun önünde toplandığı, tekbirler ve sloganlar attıkları bildirildi. Öğrenciler, güvenliklerinden endişe ettikleri için etkinliği sona erdirme kararı aldı.

PİKNİK YAPMAK İSTEYENLERE GÖZALTI

Etkinlik öğrencilerin kararıyla sona ererken, okulda kalan ve etkinliğe devam etmek isteyen bazı öğrencilere polis tarafından müdahale edildiği öğrenildi. 26 kişi gözaltına alındı. Bir süre sonra gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: EYLEMLERİ YASAL DEĞİL

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde izinsiz etkinlik düzenleneceği yönünde, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan çağrılara istinaden, Rektörlük talebi doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

* Etkinlik için toplananlara, güvenlik güçlerimizce eylemlerinin yasal olmadığı ve sona erdirmeleri yönünde defaten uyarı ve ikazlarda bulunulmuştur. İzinsiz eylemlerine ısrarla devam ederek alandan ayrılmayan 26 kişi güvenlik güçlerimizce yakalanmıştır.”