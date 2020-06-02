İstanbul Valiliği’nden ‘Grup Yorum’ konseri açıklaması

Valilik, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, 9 Ağustos’ta Yenikapı Miting Alanı’nda konser düzenlenmesine izin verildiği iddiaları üzerine yazılı açıklama yaptı.
İstanbul Valiliği’nin yaptığı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesapları ve basında yer alan Yenikapı Miting Alanı’nda 9 Ağustos 2020 Pazar günü yapılacağı bildirilen konser başvurusunun Valilikçe kabul edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimizce izin verilmemiştir” ifadesi kullanıldı.
NE OLMUŞTU?
Grup Yorum, 9. Bağımsız Türkiye Konseri’ni gerçekleştireceğini duyurmuştu. Grup Yorum, Twitter hesabından 9 Ağustos saat 15.00’te Yenikapı Miting Alanı’nda konser vereceklerini açıklamıştı.