İstanbul Valiliği’nden lodos uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine dayandırılan açıklamada, “Yarın (Çarşamba) Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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