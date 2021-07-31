İstanbul Valiliği’nden ormanlara giriş yasağına ilişkin yeni açıklama

İstanbul Valiliği, orman alanlarına giriş yasağına ilişkin gelen sorular üzerine yeni bir açıklama yaptı.Açıklamada, “Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında; yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb. ateş yakmak kesinlikle yasaktır” denildi.

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklama şöyle;

* Orman Alanlarına Giriş Yasağı kararımız ile ilgili yoğun talep ve sorularınıza cevaben; Bu Karar ile İlimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver vb. ateş yakmak yasaklanmıştır.

* Yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında;

yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü vb ateş yakmak kesinlikle yasaktır.

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