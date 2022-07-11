İstanbul Valiliği’nden su baskınlarıyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, önceki gece başlayan ve sabaha kadar devam eden yağış sebebiyle Esenyurt’taki su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İstanbul’da gece başlayan ve pazar günü öğlene kadar devam eden yağış sebebiyle, Esenyurt’ta bazı ev ve iş yerleri sular altında kalmıştı. İstanbul Valiliği su baskınlarında zarar gören vatandaşlarla ilgili açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*10 Temmuz Pazar günü meydana gelen kuvvetli sağanak yağış sonrasında Esenyurt ilçemizde Haramidere’nin taşması nedeniyle Yeşilkent ve Pınar Mahallelerinde su baskınından zarar gören ev ve iş yerlerindeki su birikintilerinin tahliye çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

*AFAD, İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, Esenyurt Belediyesi, gönüllü kişi ve kuruluşlarımızın desteğiyle konut ve işyerlerinde tamir-bakım ve zarar gören vatandaşlarımıza psikolojik destek hizmetleri verilmekte, cadde ve sokaklarda oluşan birikintilerin temizlik çalışmaları devam etmektedir.

3 MİLYONLUK YARDIM

*Zarar Tespit Komisyonu tarafından 144 konutta “zarar tespit” çalışmaları tamamlanmış, işyerlerindeki tespit çalışmaları devam etmektedir. Yapılan tespitlerde azami 80.000 liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankasına yatırılmış ve gerekli bilgilendirilmeler yapılmıştır.

*Bugün itibariyle devletimizce; zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam 3.021.000 lira ödenmiştir. Barınma ihtiyacı olan 98 kişinin KYK Mahir İz Erkek Öğrenci Yurdunda misafir edilmesine devam edilmektedir.

*AFAD Koordinasyonunda başlatılan çalışmalar İBB, Esenyurt Kaymakamlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, DSİ Bölge Müdürlüğü, BEDAŞ, Destek Afad Gönüllüleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Kızılay ve İHH) ve mahalle muhtarlıkları işbirliğiyle sürdürülmektedir.

*Görev alan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, çalışanlarına, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve basın mensuplarımıza teşekkür ediyoruz.

*Taşkından zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyor, bütün hemşehrilerimizin tekrar bayramlarını tebrik ediyoruz.

AFAD: KYK YURTKARINA MİSAFİR EDİLECEKLER

AFAD’dan yapılan açıklamada Esenyurt’ta barınma ihtiyacı olan 98 vatandaşın KYK yurdunda misafir edildiği, genel temizlik çalışmalarının yüzde 90’ının tamamlandığı belirtildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

*144 konutta “zarar tespit” çalışmaları tamamlandı. İşyerlerindeki tespit çalışmaları devam ediyor.

*Azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemeleri, ilgililer adına Halk Bankasına yatırıldı.

*Zarar gören 144 konutun ilgilisine toplam ödendi.

*Barınma ihtiyacı olan 98 vatandaşımızı KYK yurdunda misafir ediyoruz.

*Genel temizlik çalışmalarının yüzde 90’ı tamamlandı.

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