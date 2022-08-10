İstanbul Valisi uyardı: Yarına dikkat…

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul’da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için ‘Meteo Uyarı Rengini ‘Turuncu’ olarak açıkladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın 11 Ağustos 2022 Perşembe sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul’un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

VALİ DE AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın ki hava durumuna dikkat çekti: “Sevgili İstanbullular, Perşembe(yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası’nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım”

TURUNCU UYARI NE ANLAMA GELİYOR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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