İstanbul Valisi Yerlikaya, 23 Nisan coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı

İSTANBUL (AA) – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yerlikaya, Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklarla bayram coşkusunu paylaşıp, çocuklarla vakit geçirdi.

Vali Yerlikaya, ilk olarak çocuklarla birlikte İstanbul Sinema Müzesi'ni gezdi, Türk sinema tarihine dair örnekleri ve sinema objelerini inceledi.

Müzede bulunan Kemal Sunal, Adile Naşit ve Gulyabani heykelleri önünde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Yerlikaya, daha sonra yeşil perdede filmlerle hatıra görüntüleri kaydetti.

Ardından Atlas Sineması'na geçen Vali Yerlikaya, çocuklarla birlikte fuaye alanında eğlenceli dakikalar yaşadı. Patlamış mısır eşliğinde balonlarla oyun oynayan çocuklar, ardından sihirbazlık gösterisi izledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, film gösterimi öncesinde çocuklara hediyeler takdim etti ve çocukların bayramını kutlayarak, bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Çocuklar da bayram heyecanlarına ortak olduğu için Vali Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Program, film gösteriminden sonra tamamlandı.