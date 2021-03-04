İstanbul Valisi Yerlikaya, “Dinamik Denetim Süreci” uygulamasına katıldı:

İSTANBUL (AA) – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede maske, mesafe ve temizlik kuralından taviz verilmemesi durumunda, İstanbul'un hedeflenen mavi kategoride yer almasının zor olmayacağını bildirdi.

Yerlikaya, Bakırköy'de Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen dinamik denetimlere katıldı.

Denetimle ilgili basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Yerlikaya, Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığınca dinamik denetim modeli başlatıldığını, 260 bin personelin 81 vilayette denetim yaptığını belirtti.

İstanbul Valiliği olarak 44 bin personelle denetim yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Pek çok önemli tedbirler uygulandı. Salgının izlemiş olduğu seyir göz önünde bulundurulduktan sonra kademeli normalleşme, iyileşme ile ilgili tedbirler alındı. Şehirler artık dört gruba ayrıldı verilerine göre, düşük, orta, yüksek ve çok yüksek diye. Mavi, sarı, turuncu ve kırmızı gruplara ayrıldı. İstanbul, bu belirlenen gruplara göre Sağlık Bakanlığınca turuncu grupta yer aldı. Pazar günü yine kısıtlama var cumartesi günü artık iyileşme var. Yeme içme mekanlarımızla ilgili saat 07.00 ile 19.00 arasında içeride yüzde 50 kapasite, eğer dışarısı varsa dışarıda oturmak zorunda, onunda yarısı geçerli. Şunu yapmaya çalışıyoruz. Polis bölgemizde 75 bin, jandarma bölgemizde 1600 işletmemiz var. Yani 77 bin civarında, çok büyük bir sayı. Bunlar bizim hizmetimizde, hayatımızın en önemli hizmet sunucuları, onlar bizsiz biz onlarsız yapamayız. Hepimiz biliyoruz ki ilk bir yıldan beri bize çektiriyor ve bundan kurtulmak istiyoruz."

Yerlikaya, yeni dönemle ilgili hassasiyetlere dikkat edilmesi, hedeflenen mavi kategoriye ulaşılması için vatandaşın gayret etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şunu söylemek istiyoruz şehrimize. Önlemler bizim için. Biz önlemleri kendi hanemizde, kendi şahsımızda, mahallemizde ilçemizde, şehrimizde samimi uygularsak bundan kurutulacağız." dedi.

Vali Yerlikaya, maske, mesafe ve temizlik kuralından taviz verilmemesi durumunda İstanbul'un hedeflenen mavi kategoride yer almasının zor olmayacağını kaydetti.

Öte yandan Bitlis'te düşen askeri helikopterle ilgili üzüntülerini dile getiren Yerlikaya, "Milletimizin, şehit yakınlarımızın başı sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Duamız Mehmetçiğimizle beraber." ifadelerini kullandı.