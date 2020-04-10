İstanbul Valisi Yerlikaya: “Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir”

İSTANBUL (AA) – İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacağını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saat 00.00 itibarıyla İstanbul'da; 45 bin polis ve bekçi, 5 bin 474 Jandarma'nın sokakta 24 saat görev başında olacağını duyurdu.

Vali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın yasağa uymaları önemlidir. Uymayanlar için ilgili kanunlar gereğince, para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.