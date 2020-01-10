İstanbul ve Çanakkale boğazlarında peş peşe kazalar!

Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı‘nın Kilyos açıklarında tanker gemisi ile balıkçı teknesinin çarpışması sonucu balıkçı teknesi battı. Teknedeki altı vatandaşın üçü kurtarıldı, üçünü arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Kilyos açıklarında sabah 06.35’te Rus bayraklı GLARD 2 tanker gemisi ile Türk bayraklı DURSUN ALİ COŞKUN balıkçı gemisi çarpışmış ve balıkçı gemisi batmıştır. Gemideki altı vatandaşımızın üçü kurtarılmış, üç vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir.”

KAPTANIN UYUDUĞU İDDİA EDİLDİ

Çanakkale Boğazı‘ndaki kaza ise saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Kaptanın uyuduğu iddia edilen, 26 metre uzunluğundaki ‘Kestanelik’ isimli balıkçı teknesi, Gelibolu-Çardak seferin yapan ‘NG’ isimli feribota çarptı.

Kazada, yaralanan olmazken, balıkçı teknesinin baş kısmında hasar oluştu. Çarpmaya bağlı olarak feribotun mazot deposu delindi. Gelibolu iskelesine hızla yanaştırılan feribottan yolcu ve araçlar tahliye edilirken, mazot sızıntısı meydana geldi. (İHA-DHA)