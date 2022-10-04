İstanbul ve İzmir’de müzisyenlerden Onur Şener eylemi

Çalıştığı eğlence mekanında çıkan kavga sonucu öldürülen Onur Şener için müzisyenler İstanbul ve İzmir’de eylemler düzenledi. Yapılan ortak açıklamada, son dönemde iktidar tarafından hedef haline getirildiklerini belirten müzisyenler, “Kayıt dışı çalışma konusunda herhangi denetim ve kural getirmeye gerek duymayan devlet kurumları, müzik emekçilerini kendi kaderine terk etti” dedi.

Müzisyen Onur Şener’in, Ankara’da çalıştığı eğlence mekanında istek şarkı çalmadığı için çıkan kavgada öldürülmesinin ardından Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası (TEHİS) öncülüğünde İzmir ve İstanbul’da eylemler düzenlendi.

İzmir’in Alsancak ilçesinde Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan eylemciler, “Hayatımız, emeğimiz, sanatımız değersiz değil”, “Onur Şener isyanımızdır” döviz ve pankartları açtı.

İstanbul’da Bakırköy Meydanı’nda toplanan eylemciler ise, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” diye seslendi.

“İKTİDAR TARAFINDAN HEDEF HALİNE GETİRİLDİK”

TEHİS’ten yapılan ortak açıklamada, pandemi döneminde sıkıntılar çeken müzisyenlerin, son dönemde iktidar tarafından hedef haline getirildiği belirtildi. Müzisyenlerin açıklamasında, “Kayıt dışı çalışma konusunda herhangi denetim ve kural getirmeye gerek duymayan devlet kurumları, müzik emekçilerini kendi kaderine terk etti. Bunun sonucunda değerli müzisyen dostumuz Onur Şener’i canice aramızdan kopardılar. Ölümlerimiz bahaneler altına gizlenerek işleniyor. Böylece güvencesiz iş ortamlarında çalışmak biz müzisyenlerin kaderi olamaz” ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir Onur Şener’in annesi: Sevgi dolu oğlumu yok ettiler