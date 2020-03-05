İstanbul yasakları yayılıyor: Bir yasak da Aydın’da

Aydın Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bu günden itibaren 14 Mart Cumartesi gece yarısına kadar Suriye’de yürütülen operasyonlarla ilgili her türlü açıklama ve etkinliğin yasaklandığı açıklandı.

Aydın Valiliğinin açıklaması şöyle:

* İlimiz dahilinde huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması, müessif ve provokatif olayların yaşanmaması için ordumuzun Suriye’de ve ülkemizde yürütmekte olduğu operasyonları eleştirmeye veya bu operasyonların sonlandırılması amacıyla kamuoyu oluşturmaya yönelik toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza kampanyası, oturma eylemi, stant/çadır açma, bildir/afiş dağıtma v.b eylem ve etkinlikler 5442 sayılı il idaresi Kanununun 11/A ve 11/C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19 maddeleri hükümleri doğrultusunda 05.03.2020 Perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 00:01’den – 14.03.2020 cumartesi günü saat 23:59’a kadar (10 gün) süreyle ilimiz genelinde kamu düzeni, genel güvenlik ve asayiş açısından yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.