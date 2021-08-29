İstanbul yeni haftaya sağanakla başlayacak

Meteoroloji’nin yeni haftaya dair hava durumu tahminlerine göre, birkaç gündür yurdu saran kavurucu sıcak değerleri yeni haftada sağanaklarla birlikte düşüş yaşayacak. İstanbul ve çevresinde haftanın ilk gününde yerel sağanakların etkili olması bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Yükselişe geçen sıcaklık değerleri son günlerde yurtta bunaltıcı bir havanın yaşanmasına neden oluyor. Tahminlere göre kavurucu sıcaklar bugünden itibaren hafiflemeye başlayacak ve yurtta yerel sağanaklar kendini gösterecek. Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da yarın yağış bekleniyor. Haftanın ilerleyen günlerinde Karadeniz’in büyük bir kısmında yağış görülecek.

ÇANAKKALE VE BALIKESİR İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu; Çanakkale’nin doğu ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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