İstanbul’a 1500 skuter park geliyor

Fransa’nın başkenti Paris’te yasak kararı getirilen skuter kiralamasının ardından İstanbul’da da skuterlar için eylem planı hazırlandı. Kentin birçok yerinde özellikle kısa mesafelerde çok sık kullanılan, kimi zaman park sorunlarıyla kimi zaman da kazalarla gündeme gelen skuter kullanımı için yeni dönem başladı.

Eylem planıyla birlikte standartların getirildiği skuter kullanımında, gelişi güzel parkların önüne geçilecek. İstanbul’da bin 500 yeni park alanı kurulacak, hız sınırıyla birlikte, eğitim şartı da getirilecek. İBB tarafından pilot bölgelerde hayata geçirilen park alanlarının dışında Mecidiyeköyde de skuter park alanı kuruldu. Yapılan çalışmalara rağmen skuterların yine de direklere, metro trabzanlarına bağlandığı görüldü.

6 AY İÇİNDE BİN 500 NOKTADA PARK ALANLARI TAMAMLANACAK

Eylem Planı hakkındaki detayları paylaşan Utku Cihan, “Bu eylem planının içerisinde sahada yaşanan sorunların çözülmesine ilişkin maddelerimiz var. En önemli sorunlardan bir tanesi skuterların park sorunlarıydı. Farklı alanlara bırakılması, kaldırımlara bırakılması ya da ağaçlara, direklere bağlanması gibi. Birinci önceliğimiz buydu. Bunun için de bir pilot uygulama zaten yapmıştık. Kadıköy’de, Şişlide, başka alanlarda İstanbul’da bu alanların parklanma açısından bir ihtiyacı karşıladığını ve işe yaradığını gördük. Dolayısıyla firmalarla da görüşerek bütün İstanbul’da, skuter kullanılan bütün ilçelerde, bin 500 noktada park alanlarını firmaların katılımıyla tamamlıyor olacağız. 6 ay içerisinde tüm bu noktalar tamamlanmış olacak. Bir park alanı yaklaşık 15-20 civarında skuter bağlanabiliyor. Bir kirlilik yaratmayacak şekilde bağlama sağlanıyor. Bu alanlarda 6 ay içerisinde skuter park noktaları bütün İstanbul’da tamamlanmış olacak” ifadelerini kullandı.

TEŞVİK İÇİN AÇILIŞ ÜCRETİ ALINMAYACAK

Cihan, “Skuterı kiralayanlar eğer bu alanlardan alıyorlarsa ya da bırakıyorlarsa bütün firmalarla anlaşmamız şöyle, bu alanlardan kiralayanlardan açılış ücreti alınmayacak. Bütün firmalar bunu uygulayacak. Dolayısıyla bu bir teşvik mekanizması. Park alanları dışına bırakmak yasaktırdan daha önemlisi insanları bu alanlara teşvik etmekti. Dolayısıyla açılış ücreti alınmayacağı için bu da toplam ücretin yüzde 15ine tekabül ediyor. Açılış ücreti alınmadığı zaman insanlar biraz daha bu alanları bırakmaya başlayacaklar. Dolayısıyla yavaş yavaş bir kültür oluşacak diye düşünüyoruz” dedi.

HIZ SINIRI VE EĞİTİM ŞARTI GETİRİLDİ

Skuter kullanıcılarının eğitimlerinin de önemli olduğunu ve mobil uygulama üzerinden buna yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Cihan, “Fiziksel düzenlemelerin yanında skuter kültürünün oluşması çok önemli. Bunun için her yıl mutlaka bir kampanya yapılması eylem planı maddelerinden. Her 2 ayda 1, 5 dakikalık bir eğitim almak zorunda olacaklar. Belirlediğimiz hassas bölgeler var. Örneğin İstiklal Caddesi, Moda, Şişlinin önemli alanlarında hassas bölgeler dediğimiz alanlar tanımladık. Bu alanlar içerisinde hızı yarı yarıya düşürüyoruz. Şu anda İstanbulda 20 kilometre skuterların hız sınırı ama bu alanlarda artık skuterlar 12,5 kilometrenin üzerine çıkamayacaklar. Henüz yeni kullanmayı öğrenenlere ilişkin de yine hız sınırlaması düşük olacak. Bunu versiyon geliştirmeyle beraber yapacak şirketler. İlk defa kiralayanlar ilk 5 binişlerinde tam kullanmayı öğrenene kadar daha düşük hızlarla kullanacaklar. Bu maddelerle birlikte İstanbulda hem fiziki düzenlemeler, park alanlarıyla birlikte hem de biraz daha kullanım kültürünün artırılması anlamında da eylem planları hazırlamış durumdayız. Bu eylem planıyla beraber de daha iyi bir skuter kullanımı olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

REFERANDUMA GİTMEK DEĞERLENDİRİLEBİLİR SEÇENEKLER ARASINDA

Skuter kiralanmasının Pariste yasaklanmasına ilişkin de Cihan, “Amacımız şu anda teşvik mekanizmalarıyla, teşvik yöntemiyle, eğitim yöntemiyle, skuter kullanımını düzenlemek. Kiralamayı durdurmak ya da yasaklamak bireysel skuterların artmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Sene sonundan sonra tekrar masaya oturup, başka önlemler alınabilir mi ya da Pariste olduğu gibi bir referanduma gidilebilir mi? Bunları da konuşuyor olacağız. Bunlar da değerlendirilebilir seçenekler arasında” dedi.

PARK ALANINI YENİ GÖRDÜM

Elektrik direğine bağlı bir skuterı kiralamak için Mecidiyeköyde bulunan Eyüphan Yıldız, “Skuterı genelde direğin yanlarına bağlıyorum. Daha güvenli oluyor. Hemen arkamdaki park alanını yeni gördüm. Parkta açılış ücreti ödenmeyecekse herkes için teşvik olur. Böyle olması daha iyi olmuş. Bundan sonra park alanı ararım” ifadelerini kullandı. (DHA)