İSTANBUL’A İHANET Mİ EDİLDİ? #shorts

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Aslı Öymen’in hazırlayıp sunduğu sanat yaşam insan programı taze içerikleri ve yeni konuklarıyla sanata,yaşama ve insana dair konulara farklı perspektifler kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta Cem Mansur ile birlikteyiz. —

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