İstanbul’a ihanet var

İstanbul, son 20 yılda beton denizine döndü. Şehrin silüeti bozuldu. İktidar bile bunu kabul edip 3 yıl önce “Biz bu şehrin kıymetini bilemedik, şehre ihanet ettik, hâlâ da ediyoruz” demişti.

Bunlara bir yenisi eklendi. İstanbul Tophane’ye inşa edilen Galataport’ta sona yaklaşılmasıyla ortaya çıkan görüntü tepki çekti. 1.7 milyar dolar yatırım bedelli Galataport, Kılıç Ali Paşa Camii, Tophane Çeşmesi, Nusretiye Camii, Tophane-i Medrese-i Amire Binası, Sokullu Camii gibi eserlerin bulunduğu bölgede yapıldı. Projede betonlar yükseldikçe, İstanbul Boğazı’nın silüeti de tamamen değişti.

SİLÜETE BİR HANÇER DAHA

Proje kapsamında İstanbul Boğazı kenarına bir otel inşa edildi. Otel, tarihi Nusretiye Camii’ni silüetten sildi. Bu durum tepki topladı. Vatandaşlar, sosyal medyada “İstanbul’a bir hançer daha saplandı. Silüetten bir yıldız daha kaydı” yorumu yaptı. Duruma siyasilerden de tepki geldi. Projeden fotoğraf paylaşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sema Silkin Ün, “Bu fotoğrafta, rant uğruna feda edilen İstanbul silüeti, Fatih’in İstanbul’una ihanet var” ifadesini kullandı.

‘TARİH DE YOK OLUYOR’

Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Cesim Gökçe, “Galataport, şehrin silüetini, tarihini, medeniyetini ve kültürünü yok ediyor. Betonlaşma faciaya dönüştü” ifadesini kullandı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Helun Fırat, “Kentsel dönüşüm iddialarıyla dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul betona gömülüyor” dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018’de restorasyondan sonra yapılan açılışta “Bu caminin anlamı çok önemli. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Tarihi İstanbul’un sınırları dışında inşa edilmiş en büyük camilerden birisidir. Bu muhteşem eser Müslümanlara hayırlı olsun” demişti.