İstanbul’a vahşet! İçinden bebek cesedi çıktı

Kartal Orhantepe Mahallesi Şehit Hakan Kurban Caddesi’nde saat 17.00 sıralarında çöp konteynerini karıştıran kağıt toplayıcıları konteynerde bebek olduğunu fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı ilk incelemelerde bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından bebeğin cesedi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği çöp konteynerine bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Bir mahalle sakini, “Bilmiyoruz kağıt toplayıcıları söyledi. Polise haber vermişler. Çöpe atmışlar o kadar bilmiyoruz biz de. İnsanlık dışı bir şey bu. İnsanlar bebek yapmak için senelerini veriyor ama böyle vicdansızlar da var işte.” dedi.

AYAKKABI KUTUSUNDAN BEBEK ÇIKTI

Olay, Merkez Mahallesi Talimhane Sokak üzerinde çöpte bulunan bebekler ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, kağıt ve atık toplayan bir kişi çöp konteynerindeki kartonu almaya çalıştığında bebek sesi duydu.

Hareket eden kartonu açan kişi içinde yeni doğmuş bir bebek olduğunu görünce polise haber verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen polis çevrede çalışma başlattı.

Yeni doğan kız bebeği sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, bebeği çöp konteynerine atan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede geniş çaplı güvenlik kamerası incelemesine başladı. (DHA, İHA)

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