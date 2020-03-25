İstanbul’da 1 milyon kişi incelendi! ‘Evde kal’a uymayan ilçeler belli oldu

Bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınını yavaşlatmak için insanların evlerinde kalması isteniyor. Çalışma koşulları evde kalmaya izin veren insanlar kapı dışarı çıkmadan çalışmaya devam ediyor. Ancak bu herkes için geçerli değil. Birçok insan normal akışında işine gitmeye devam etmek zorunda kalıyor.

1 MİLYON YEDİ GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Webtekno’dan Mustafa Cihan Yılmaz’ın haberine göre Veloxity, İstanbul’daki 1 milyon insanın akıllı telefonlarının dolaşım verilerini analiz ederek salgın sırasında şehirdeki dolaşım haritasını çıkardı. Akıllı telefonunun dolaşım verileri, 17 Mart tarihinde başlanarak yedi gün boyunca takip edildi.

Toplanan dolaşım verilerinin analizine göre insanların en fazla evde kaldığı semtler Kadıköy, Ataşehir, Çamlıca, Fatih, Ataköy, Bakırköy, Florya, Etiler ve Şişli oldu. Evden çıkmaya devam eden kişilerin yaşadığı semtler ise Esenyurt, Bağcılar, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Beykoz oldu.

Veloxity’nin CEO’su Bahadır Kuru, grafikte yer alan karesel alanların, o alanda yaşayan insanları ifade ettiğini söyledi. 150×150 metre büyüklüğünde olan karesel alanların en yeşil olanları en fazla evde kalan insanları ifade ederken en kırmızı olan kareler ise en az evde kalabilen insanları ifade ediyor.

8 KAT FAZLA DOLAŞMIŞ GÖRÜNÜYORLAR

Kuru, en yeşil alandaki insanların bir haftada 10-25 karesel alanı ziyaret ettiğini, bunun da günlük olarak 1-3 arasında alana denk geldiğini söylüyor. En kırmızı olan karesel alandaki insanlar ise bir haftada 80-130 alana gitmişler. En kırmızı karelerdeki insanlar bu dolaşım verileri ile en yeşil karedeki insanlardan 8 kat daha fazla dolaşmış görünüyorlar.

TOPLU TAŞIMA YÜZDE 11’E DÜŞTÜ

Veloxity’nin çalışması İstanbul’un bir haftalık dolaşım haritasının yanında toplu taşıma ve harita uygulaması CityMapper’ın verileri, İstanbul’daki toplu taşıma kullanımının düştüğünü gösteriyor. Okulların tatil edilmesinden önce yüzde 93 olan İstanbul’daki toplu taşıma kullanımı, 23 Mart Pazartesi günü yüzde 11 seviyelerine düştü.