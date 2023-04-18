56 F
Los Angeles
18 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbul’da 1 ton 200 kilogram uyuşturucu yakalandı

İstanbul’da 1 ton 200 kilogram uyuşturucu yakalandı

Alaturka Online
Alaturka Online

Uyuşturucu tacirlerine karşı, çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Nisan tarihleri arasında, önemli operasyonlara imza attı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

DÖRT İLÇEDE OPERASYON 

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonlarda Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt’ta daha önceden belirlenen adreslere girildi. Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpeklerle arama yapıldı. Dört ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 906 kilo 500 gram metamfetamin, 293 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 357 gram esrar, 483 gram kokain, 62 kilo kimyasal madde, kırmızı reçete ile satılabilen 231 hap, 5 tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

12 GÖZALTI

Ele geçirilen 1 ton 200 kilo 140 gram uyuşturucu ve 62 kilo kimyasal madde ile ilgili 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 12’si de tutuklandı.

Gündem
Önceki haber
MHP’li İsmail Özdemir ve danışmanları hakkında çarpıcı iddia: Önce ateş ettiler, sonra dövdüler
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,465BeğenenlerBeğen
16,191TakipçilerTakip Et
3,513TakipçilerTakip Et
7,700TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States