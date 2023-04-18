İstanbul’da 1 ton 200 kilogram uyuşturucu yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine karşı, çalışmalarına aralıksız devam eden İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-15 Nisan tarihleri arasında, önemli operasyonlara imza attı. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında yapılan çalışmalarda belirlenen şüphelilere yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi.

DÖRT İLÇEDE OPERASYON

Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonlarda Beykoz, Çatalca, Fatih ve Esenyurt’ta daha önceden belirlenen adreslere girildi. Narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpeklerle arama yapıldı. Dört ayrı operasyonda yapılan aramalarda, 906 kilo 500 gram metamfetamin, 293 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 4 kilo 357 gram esrar, 483 gram kokain, 62 kilo kimyasal madde, kırmızı reçete ile satılabilen 231 hap, 5 tabanca ve 718 mermi ele geçirildi.

12 GÖZALTI

Ele geçirilen 1 ton 200 kilo 140 gram uyuşturucu ve 62 kilo kimyasal madde ile ilgili 12 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 10’unun yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 12’si de tutuklandı.