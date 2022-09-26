İstanbul’da 10 ilçede IŞİD operasyonu

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik 10 ilçede operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde IŞİD safında yer aldığı belirlendi.
Operasyon, TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü IŞİD üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapan TEM ekipleri bazı şüphelileri belirledi. Şüphelilerin dini istismar eden terör örgütleri içerisinde çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Geçmiş dönemlerde Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde IŞİD ve benzeri örgütlerin safında bulunduğu öğrenilen şüphelilerin Türkiye’ye yönelik eylemler yapabileceği değerlendirildi.
10 İLÇEDE OPERASYON
Araştırmaların ardından İstanbul genelinde ikamet ettiği tespit edilen 16 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece, Sultangazi, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçelerinde bulunan 14 farklı adrese yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalandı.