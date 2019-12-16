İstanbul’da 11 ayda 40 kadın öldürüldü, 364 kadının da canı tehlikede

Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Tuna Coşkun, aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddet vakalarıyla ilgili istatistiki bilgiler verdi.

1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında aile içi şiddet konularıyla alakalı 18 bin 37 müracaat olduğunu belirten Ali Tuna Coşkun, şu bilgileri verdi:

– 460 kadın, sığınma evini yerleştirildi.

– Hayati tehlikesi bulunduğu için geçici koruma altına alınan kadın sayısı 364.

– 9 bin 92 kişi hakkında ‘korunan kişinin okuluna ya da iş yerine yaklaşmama’ kararı çıkarıldı.

– 6 bin 389 kişi hakkında ‘korunan kişinin yakınlarına ve çocuklarına yaklaşmama’ kararı çıkarıldı.

– 6 bin 194 kişi hakkında ‘korunan kişinin konutundan uzaklaştırma’ kararı çıkarıldı.

– 40 kadın hayatını kaybetti.

AKADEMİSYENLER ŞÜPHELİLERİ İNCELEYECEK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile Üsküdar Üniversitesi’nin bir protokol imzaladığını belirten Ali Tuna Coşkun, “Bizler kolluk kuvvetleri olarak sahadayız. Üniversitemizin akademisyenlerinin, verileri ve şüphelileri inceleyip ortaya koyduğu sonuçlardan faydalanarak, aile içi şiddet ve kadına karşı şiddet konularında adım atmak istiyoruz” dedi. (DHA)