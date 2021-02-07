İstanbul'da 13 kilogram bonzai ele geçirilen operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) – İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 13 kilogram bonzai ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kartal'da 3 kişinin yurt dışından temin ettikleri uyuşturucu maddeyi kent genelinde sokak satıcıları üzerinden piyasaya sürecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma yaptığı çalışmanın ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
Şüphelilerin aracını takibe alan ekipler, S.G., M.T. ve E.B.'yi yakaladı. Zanlıların aracında yapılan aramada bagaja ve takım çantasının içine saklanmış 13 kilogram bonzai ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
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