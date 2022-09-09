İstanbul’da 19 hazine arazisi satışa çıkarıldı

İstanbul’da bulunan 19 adet hazine arazisi açık arttırmayla satışa çıkarıldı. 4 ilçede bulunan hazine arazilerinin toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekare.

Özlem GÜVEMLİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul’da 19 hazine arazisini açık arttırmayla satışa çıkardığını duyurdu.

Küçükçekmece, Şile, Tuzla ve Sancaktepe’deki hazine arazileri, 21 Eylül Çarşamba günü açık arttırma ile KDV’den muaf, yüzde 25 peşinat ve 24 ay vadeli şekilde satışa sunulacak. Satışa çıkacak arsaların tahmini bedeli, 164 bin 430 TL ile 101 milyon lira arasında değişiyor.

YAKLAŞIK 40 BİN METREKARE

Tuzla Tepeören’de 25 bin 326 metrekarelik, “özel eğitim tesisi” imarına sahip olan 101 milyon TL’den satışa çıkan arazi, fiyatı en yüksek olan arazi. Satışı çıkan arsaların büyük çoğunluğu konut imarına sahip. Satılacak arsalar arasında depolama alanı, ticaret-konut, turizm, prestij hizmet alanı imarlı arsalar da bulunuyor. 19 hazine arazisinin toplam büyüklüğü yaklaşık 40 bin metrekare.

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