İstanbul’da 1902 dar gelirlinin ev taksitleri ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi KİPTAŞ, küresel boyuttaki salgın nedeniyle ödeme güçlüğü yaşayabilecek vatandaşlar için önemli bir karar aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sosyal medya hesaplarından “vatandaşlarımızın yanındayız” diyerek duyurduğu karara göre KİPTAŞ’ın Silivri ve Çatalca sosyal konutları ile Zeytinburnu kentsel dönüşüm projesinde toplam bin 902 hak sahibi vatandaşın nisan ve mayıs ayı taksitleri ile ara ödemeleri ertelendi.

FAİZ YANSITILMAYACAK

Alınan karara göre Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi’nde bin 368 hak sahibi, nisan ve mayıs ayı taksit ödemeleri ile mayıs ayı ara ödemelerini yapmayacak. Aynı durum Çatalca sosyal konut projesindeki 22 hak sahibi için de geçerli.

Zeytinburnu Kentsel Dönüşüm Projesi’nde (Locamahal) dönüşüme tabi tutulan 512 hak sahibinin nisan ve mayıs ayları borçlandırma taksitleri de ertelendi. Alınan karara göre nisan ayına ait taksit ödemeleri haziran ayında, mayıs ayına ait taksit ve ara ödemeler ise temmuz ayında tahsil edilecek. Bu erteleme işlemleri nedeniyle hak sahiplerine temerrüt faizi de yansıtılmayacak.