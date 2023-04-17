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16 Nisan 2023
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İstanbul’da 2 otobüs, taksi ve servis aracı birbirine girdi

Alaturka Online
Alaturka Online

Kaza, Şişli Halaskargazi Caddesi’nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Acetin kullandığı içinde yolcuların bulunduğu servis minibüsü dönüş yapan otobüse vurmamak için karşı şeride geçerek iki otobüs ve taksiye çarptı.

Kaza nedeniyle takside bulunan yabancı uyruklu kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Halaskargazi Caddesi Mecidiyeköy istikameti trafiğe kapatıldı.

“KIZAKLADIM, KARŞI ŞERİDE GEÇTİM”

Servis midibüs şoförü Ramazan Acet “Ben düz geliyordum. Otobüs soldan gelerek geniş döndü. Frene bastım. Kızakladım karşı tarafa geçtim. O sırada servis yolcularla doluydu” dedi. Yaralı yolcu, taksiden çıkarılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor.  (DHA)

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