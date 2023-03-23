İstanbul’da 2000 öncesi inşa edilen binaların çoğunda korozyon görülüyor

İstanbul’da özellikle 2000 yılı öncesinde inşa edilen yapıların birçoğunda görülen korozyonun binaların taşıma gücünde azalmaya neden olduğu, bu nedenle kentteki yapı stokunun hızlı şekilde yenilenmesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Gençoğlu,

korozyonun betonarme yapılardaki çeliklerin paslanması ile oluşan dayanım kaybının nedeni olduğunu söyledi. Korozyonun zamanla meydana gelen çevre etkilerine bağlı olduğunu belirten Gençoğlu, şöyle konuştu:

“Korozyona bağlı bir yapıda betonarme elemanların genelde içindeki donatının paslanmasıyla ‘beton örtüsü’ dediğimiz, üstündeki kabuk kısmı, donatının boyuna doğrultusunda çatlar ve boşluklar oluşur. Elimizle hafifçe vurduğumuz zaman ‘tok’ diye bir ses gelir. Buradan da kolonda veya kirişte aşırı bir korozyon olduğu anlaşılır.”

KOROZYON BÜTÜN BİNALARDA GÖRÜLEBİLİR

Gençoğlu, korozyonun kısa sürede meydana gelmediğini, minimum 5-6 yıllık bir süreçle başladığını anlattı. Korozyonun İstanbul’da da çok yaygın olduğuna dikkati çeken Gençoğlu, “2000 öncesi yapılarda zamana da bağlı çevre koruması iyi yapılmadığında çevredeki su ve neme karşı yapı elemanlarında gerekli izolasyon kullanılmadığında korozyon zamanla çok aşırı derecede oluyor. İstanbul’da korozyonu araştırdığımızda 2000 yılı öncesi inşa edilen binaların hemen hemen büyük bir kısmında çok yaygın vaziyette gördük. Ancak korozyon bütün binalarda görülebilir” dedi.

BİNAYI SUYA VE NEME KARŞI KORUMAK ÖNEMLİ

Binaların izolasyonunun iyi yapılması gerektiğini dile getiren Gençoğlu, yapıların suya ve neme karşı korunmasının önemli olduğunu ifade etti. Gençoğlu, binalarda ve özellikle bodrum katlarında havalandırmanın iyi olması gerektiğinin altını çizerek, “Binaların suya karşı çevre izolasyonuyla korunması gerekiyor. Korozyon bodrum kattan başlayarak üst katlara doğru da devam edebiliyor. Korozyon, betonarme yapıların maalesef göçme nedenlerinden gösterilebilir. Korozyona karşı ciddi tedbir almak lazım. Yapısal kimyasallar ile korozyonlu alanın temizlenip üzerinin özel betonlar ve harçlarla kapanması gerekiyor” uyarısını yaptı. (AA)