İstanbul’da 3. doz aşı olanların sayısı açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul’da hatırlatma aşısı olarak da bilinen 3. doz aşının 2 milyon 301 bin 435 kişi tarafından yapıldığını açıkladı.

Covid-19 salgınına karşı geliştirilen aşılarda 2 dozun ardından 3 ay süre geçtikten sonra 3. doz aşıların da yapılabileceği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyrulmuştu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya şu ana kadar yapılan aşıların son durumunu sosyal medya hesabından paylaştı. Şu ana kadar 3. doz aşının 2 milyon 301 bin 435 kişi tarafından yapıldığını açıkladı.

Vali Yerlikay’nın paylaşımı şöyle;

“İstanbul’umuzda 21 Aralık itibarıyla 1. doz 10.294.738, 2. doz 9.119.074, 3. doz 2.301.435 aşı yapıldı. 3. doz oranımız % 20.54. 2. doz aşısı üzerinden 3 aydan uzun süre geçen hemşehrilerimiz hatırlatma dozu aşısı olabilirler. 3. doz aşıyı olmada geç kalmayalım.”

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