İstanbul’da 3 haftada 11 ilçede 613 kilo uyuşturucu ele geçirildi





İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1-21 Ocak tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik önemli operasyonlara imza attı. Narkotik polisinin Fatih, Büyükçekmece, Esenyurt, Ümraniye, Bağcılar, Beşiktaş, Başakşehir, Silivri, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Avcılar’da düzenlediği 16 operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve adreslerde yapılan aramalarda; 540 kilo 830 gram Hint keneviri, 69 kilo 210 gram metanfetamin, 2 kilo 515 gram kokakin, 695 afyon sakızı, 63 kök halde Hint keneviri, 127 bin 680 ecstasy hap, 9 bin 900 adet captagon hap ayrıca 7 otomatik tabanca, 4 tabanca ve 59 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular emniyette sergilenirken, operasyon görüntüleri de paylaşıldı.

315 TUTUKLAMA

İstanbul genelinde 21 günde düzenlenen operasyonlarda ise 3 bin 916 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 315’i tutuklandı.