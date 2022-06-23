İstanbul’da 73 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi

İstanbul’da merdiven altı imalathanelerde dünyaca ünlü markaların imitasyonunu üreten bir şebekeye polis operasyon düzenledi. Baskında 73 bin şişe parfüm ve 800 litre parfüm esansı ele geçirildi. Şüphelilerin, ele geçirilen parfümleri yurt dışına göndermeyi planladığı, iddia edildi.

Habip ATAM

Operasyon, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri, merdiven altı imalathanelerde parfüm üreten bir şebeke belirleyince çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmalarda, ünlü markaların imitasyonlarını üreten şüphelilerin Bağcılar ve Avcılar’daki depolarda imalat yaptığı anlaşıldı.

Bakırköy ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla belirlenen 4 adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

10 MİLYON EURO

Adreslerde yapılan aramalarda ise; 73 bin 485 şişe parfüm, 800 litre parfüm, 46 bin 326 adet boş şişe, boş kutu, etiket ve kapak ele geçirildi. Ele geçirilen toplam 119 bin 811 ürünün orijinallerinin 10 milyon euro olduğu belirtildi.

‘KİŞİLERİN HAYATINI TEHLİKEYE SOKMAK’ SUÇU

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, “Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde Üretim Yapmak” suçundan işlem yapıldığı belirtildi.

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