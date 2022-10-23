İstanbul’da 8 IŞİD’liye gözaltı

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Alaturka Online
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İstanbul’da 8 ilçede 8 adrese yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD’le bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı ayrıca Suriye’de yakalanan 9 IŞİD’li tutuklandı.

Yayınlanma: 11:09 – 23 Ekim 2022 Güncellenme:

İstanbul’da 8 IŞİD’liye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, IŞİD ile bağlantılı 8 şüpheli tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda, 21 Ekim Cuma günü İstanbul’da 8 ilçede 8 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

SURİYE’DE YAKALANAN IŞİD’LİLER YAKALANDI

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; Suriye Görev Gücü El-Bab Jandarma Danışman Komutanlıkları unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; silahlı terör örgütü IŞİD’in, Suriye’de sözde eylem birimlerince, belirledikleri örgüt mensuplarına canlı bomba, sabotaj, saldırı, el yapımı patlayıcı, suikast ve istihbarat eğitimi verildiği tespit edildi. Ayrıca teröristlerin yakın zamanda El-Bab ve Türkiye’ye yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu belirlendi.

Bu kapsamda dün Suriye El-Bab bölgesinde düzenlenen operasyonlarda; silahlı terör örgütü IŞİD’in sözde Şam Vilayeti El-Bab bölgesi eylem biriminde faaliyet gösteren, suikast/infaz sorumlusu Naci El Maraşlı, lojistik sorumluları Muhammed Elabeyo ile Adnan El Şuaan ve mali işler sorumlusu Omer Elşuvyh Elbzaai’nin de aralarında bulunduğu toplam 9 IŞİD mensubu gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri yerel adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edildiği belirtildi. (DHA)

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