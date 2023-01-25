İstanbul’da 9 ilçede 9 saate varan elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) 25 Ocak Çarşamba günü İstanbul’un birçok ilçesinde bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada kesintilerin 2 ile 9 saat kadar sürebileceği belirtildi.

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy: HADIMKÖY mah HAMİT KAPLAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, TURGUT REİS, İSTASYON sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ANADOLU mah ESKİ EDİRNE ASFALTI sk / ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, ADAŞ, AFİFE, AHENK, AHESTE, AKGÜVERCİN, ASLANPINAR, AZİZİYE, BAHARDERE, BARIŞCAN, BAYKAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDRİYE, BEDİ, BEHLÜL, BELEDİYE, BERKAY, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, CANSOY, CİHANER, DAL, DALGAKIRAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DEMİRCİ, DÜLDÜL, DÜZLÜK, DİRAYET, ERBATUR, ERGÜN, ERSEVEN, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FECİR, FERDA, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜLAY, GÜZEL, GÜÇ, KADIOĞLU, KARAMAN, KARATAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MANAV, MÜDEBBİR, MÜLK, MÜSLİM, MİRAY, NAMAZGAH, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SEFER, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TERCÜMAN, TOROS, TÖRE, TÜRKER, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YENİBAYIR, YENİCE, YILDIZTEPE, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÇEŞMİNAZ, ÖNCÜ, ÖYKÜM, ÖZHAN, ÖZTUNA, İKİZLER, İNCE, ŞAHAN, ŞAHİKA, ŞENER sk / MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AKSUNGUR, ASUMAN, AYDOĞAN, BİNAY, CANSEVER, CİHANGÜL, DEVELİ, DİLAVER, EMRULLAH, ERDEMİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, NAMZET, NEVİN, OSMANGAZİ, PAK, SENCER, SEYYAH, SİMA, TOPRAKLI, TUNAHAN, TÜMEN, VARLIK, YAZGÜLÜ, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÜRGÜP sk / NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk / YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk / İSLAMBEY mah ABDÜLHAMİT, ATASOY, BİRCAN, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, GÜLCÜ, GÜLVEREN, HÜKÜMET, KARAGÜL, KAŞIKÇI, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, YILDIRIM BEYAZIT, İRADE, ŞEBNEM sk // EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİ bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MUSTAFA KEMAL PAŞA mah AYALP, AYAN, AYBEN, AYDINAY, AYDOĞAN, AŞIK, BAYRAKTEPE, BOSTANCI, CENK, DEMİRÖZ, DOĞANÇAY, EMRULLAH, EMİNE, FEDAİ, GEDİZ, GÜLYÜZLÜ, GÜZELYURT, KAPTANPAŞA, LALELİ, MEŞEDİBİ, NARGİLE, NAĞME, SIĞLA, UMURBEY, VARLIK, YANKI, YAZGÜLÜ, YEŞİLPINAR, YILDIZLI, YÖRE, YÜZÜNCÜYIL, ZÜHRE, ÇALIŞ, ÇAMDİBİ, ÇAĞLAGÜL, ÖZGEM, İLKNUR sk bölgelerinde 25/01/2023 11:00:00 – 25/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar: GÜMÜŞPALA mah ALSANCAK, AYVACI, DALBASTI, DAMATAŞI, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞ, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, NİLGÜN, RIZABEY, SAMANYOLU, SEZABEY, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, İNCİ, İSKECE, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 1. sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KOMİSER, MANDIRA, MAREŞAL, NAZ, ORTANCA, SARIGÜL, SELVİ, SEYHUN, ÇİMLİ sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÜNİVERSİTE mah BAHAR, CEMİL MERİÇ, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), ERİK, GÜVENÇ, KİRAZ, PEYAMİ SAFA, SELVİ, YASA, ÇAVUŞ1, ÇINAR sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar: FEVZİ ÇAKMAK mah 2095., 2098., 2111., 2112. sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

1923.SOKAK bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İNÖNÜ mah 428. sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNEŞLİ mah 1326., 1328., 1330. sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH mah 1866., 1867., 1870., 1871. sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beşiktaş: KONAKLAR mah EMEK, ORG. İZZETTİN AKSALUR sk bölgelerinde 25/01/2023 10:00:00 – 25/01/2023 18:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü: GÜRPINAR mah HALİDE EDİP ADIVAR, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAVAKLI mah KATİP ÇELEBİ, KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA, MEHMET AKİF ERSOY, OĞUZHAN, SOKULLU, YEŞİLYURT, ZAĞANOS PAŞA, İBRAHİM MÜTEFERRİKA sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

YAKUPLU mah 208., BİNNAZ, GEÇİT, HÜRRİYET, YAKUPLU sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beyoğlu: KEÇECİ PİRİ mah HASKÖY, KÖMÜRCÜ ABDİ, ODUNCU, ÇEKİRDEKÇİ sk bölgelerinde 25/01/2023 10:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KAPTANPAŞA mah BÜYÜK ALTAYBAŞI sk / PİYALEPAŞA mah AKMAN, CANDAN, DEMİRCİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk bölgelerinde 25/01/2023 10:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca: KESTANELİK mah KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt: BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah SAKARYA, VALİ RECEP YAZICIOĞLU sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

TALATPAŞA mah 1024., 1025., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 25/01/2023 09:00:00 – 25/01/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa: KAZIM KARABEKİR mah 815., 820., 821., 822., 823. sk bölgelerinde 25/01/2023 09:30:00 – 25/01/2023 16:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.