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7 Mayıs 2023
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İstanbul’da akıl almaz kaza: Kendi aracının altında kalıp can verdi

Alaturka Online
Alaturka Online
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Kaza, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cemil Ünal yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptıktan sonra kaldırımı aşarak yan yola geçti.

Bu sırada sürücü Cemil Ünal(24), direksiyon kabininden fırlayarak otomobilin altında kaldı.

Sürücü Cemil Ünal olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan Muhammet Yasin Erdi ve Berat Yılmaz ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

İncelemelerin ardından Cemil Ünal’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Görüntülerde otomobilin kaldırıma çıktığı, bu sırada ise sürücünün otomobilden fılayarak altında kaldığı görüldü.(DHA)

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