İstanbul’da akılalmaz kaza! Kırmızı ışıkta geçen kadına çarpmamak için…

İstanbul Sultangazi’de 18 yaşındaki Ekrem Bora arkadaşı İdris Aslan’ı da yanına alarak iki gün önce satın aldığı motosikletle gezmeye çıktı. Kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan Bora, seyir halindeki tramvaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan Aslan tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aslan’ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaza, 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Hacı Şükrü Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi. Ekrem Bora(18), arkadaşı İdris Aslan(19) ile birlikte 2 gün önce satın aldığı motosikletine binerek yola çıktı.

KIRMIZIDA GEÇEN YAYAYA ÇARPMAMAK İÇİN…

Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü Ekrem Bora, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Mescid-i Selam yönüne seyir halinde olan tramvaya çarptı.

TRAMVAYIN ALTIN KALIP SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasında yolculuk yapan İdris Aslan (19), tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Tramvay yoluna devam ederken kazadan yara almadan kurtulan Ekrem Bora, tel çitlerden raylara atlayarak, ağır yaralanan arkadaşı İdris Aslan’ı kucaklayıp, kaldırıma taşıdı.

Aslan, bir esnafa ait özel araçla yakınlarda bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Aslan, daha sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan korkunç kaza çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, cadde de seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybederek, tramvaya yoluna doğru savrularak, seyir halindeki tramvaya çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle İdris Aslan, tramvayın altına girerek sürükleniyor. Ekrem Bora ve yaya kazanın şokunu yaşıyor. Bora, daha sonra tel çitlerden raylara atlıyor. (DHA)

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