İstanbul’da akılalmaz ölüm! Uçağı kaçırınca midesindeki kapsüller patladı

İran’dan bindiği uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen 63 yaşındaki İsveç vatandaşı Rupen Harotonian pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi. Havalimanı yakınında Arnavutköy’de bir otele yerleşen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı.

Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı. Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

MİDESİNDEKİ YABANCI CİSİMLER ÇIKARILDI

Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Rupen Harotonian, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından Rupen Harotonian’in midesinde yabancı cisimler fark edildi.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Rupen Harotonian’ın midesindeki uyuşturucu dolu kapsüllerden bazıları çıkarılırken, durumun daha da ağırlaşması üzerine Rupen Harotonian entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İran asıllı İsveçli Rupen Harotonian, hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA

Rupen Harotonian’ın havalimanından çıktıktan sonra Arnavutköy’deki otele giriş yaptığı, fenalaştıktan sonra görevlilerden yardım istediği, kapıda acılar içinde kıvrandığı ve son olarak sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. (DHA)