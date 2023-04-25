58.9 F
Los Angeles
25 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbul’da akılalmaz ölüm! Uçağı kaçırınca midesindeki kapsüller patladı

İstanbul’da akılalmaz ölüm! Uçağı kaçırınca midesindeki kapsüller patladı

Alaturka Online
Alaturka Online

İran’dan bindiği uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen 63 yaşındaki İsveç vatandaşı Rupen Harotonian pasaportunu kaybedince aktarma yapacağı İsveç uçağına binemedi. Havalimanı yakınında Arnavutköy’de bir otele yerleşen Harotonian, kaybettiği pasaportu yeniden çıkarmak için işlemleri başlattı.

Ancak ertesi gün akşam saatlerinde Harotonian konakladığı otelde karın ağrısı şikâyeti ile fenalaştı. Rupen Harotonian, otel görevlilerinden ambulansı aramasını istedi. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

MİDESİNDEKİ YABANCI CİSİMLER ÇIKARILDI

Ekiplerin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı Rupen Harotonian, Arnavutköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan incelemenin ardından Rupen Harotonian’in midesinde yabancı cisimler fark edildi.

Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Rupen Harotonian’ın midesindeki uyuşturucu dolu kapsüllerden bazıları çıkarılırken, durumun daha da ağırlaşması üzerine Rupen Harotonian entübe edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen İran asıllı İsveçli Rupen Harotonian, hayatını kaybetti.

ÖLMEDEN ÖNCEKİ ANLARI KAMERADA

Rupen Harotonian’ın havalimanından çıktıktan sonra Arnavutköy’deki otele giriş yaptığı, fenalaştıktan sonra görevlilerden yardım istediği, kapıda acılar içinde kıvrandığı ve son olarak sağlık ekipleri eşliğinde ambulansa yürüdüğü görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.  (DHA)

Gündem
Önceki haber
MHP’li başkandan AKP’li adaya ‘İBB’ tepkisi
Sonraki haber
Devenin çocuğu ensesinden yakaladığı anlar kamerada
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,483BeğenenlerBeğen
16,189TakipçilerTakip Et
3,515TakipçilerTakip Et
7,695TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States