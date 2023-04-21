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21 Nisan 2023
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İstanbul’da AKP seçim bürosunun önünde silah sesleri

Alaturka Online
Alaturka Online


İstanbul Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi Yenibosna Kocasinan Yolu Caddesi’nde bulunan Seçim İrtibat Bürosu’nun önünden motosikletle geçen 2 kişiden 1’i havaya ateş etti.

İlk belirlemelere göre binaya herhangi bir isabet olmazken polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

AKP’DEN AÇIKLAMA

AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, konuyla ilgili Twitter’dan yaptığı açıklamada “Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz. Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz” dedi. DHA

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