İstanbul’da AKP’li belediyenin çalışanları iş bıraktı

İstanbul’da AKP’li Pendik Belediyesi’nin temizlik işçileri düşük ücretleri protesto etmek için eylem yapmaya başladı. Çöp kamyonları kontak kapattı.

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve iştirak şirketlerinde çalışan temizlik işçileri düşük maaşlar nedeniyle eyleme çıktı. Çöp kamyonları kontak kapatarak ilçede çöp toplamaya çıkmadı.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİNDEN DESTEK

Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün garajında toplanan işçilerin eylemine CHP‘li meclis üyeleri de destek verdi.

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü ve Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Tarık Balyalı “Zor ekonomik şartlardan geçiyoruz, ülke çok ciddi bir kriz içinde. Pendik’te kiralar 7-8 bin lirayı bulmuş. Çalışan arkadaşlarımızın hepsinin çocukları var, hepsi okula gidiyor. Şoför arkadaşlarımızın aldıkları maaşlar neredeyse bir kira kadar. Geçinemiyorlar, çok ciddi sorunlar var. Pendik Belediyesi temizlik işçileri geçinemedikleri için eyleme başladılar” dedi.

“İŞTEN ÇIKARMAKLA TEHDİT ETMEK YERİNE SORUNU ÇÖZMELİ”

İşçilerin seslerini Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e duyurmak istediğini dile getiren Balyalı şunları söyledi:

“Bugün Pendik’te çöp arabaları temizlik araçları çöp toplamaya çıkmadılar. Belediye Başkanı Ahmet Cin’e seslenmek istiyorum. Bir an önce arkadaşlarımızın sorunlarını çözmek zorunda. Çalışanları işten çıkarmakla tehdit etmek yerine sorunlarını çözmeli.

Pendik Belediyesi çalışanlarının maaşları sosyal yardım alacak seviyeye düştü. Çalışanlar bu çıkmazdan kurtulmak zorunda. Belediye Başkanı sorunun çözümüyle ilgili hem bizim hem çalışanların çağrılarına karşılık vermedi.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, siyasetin finansmanı için ilçe başkanlıklarına otobüs tahsis etmek, bir takım yandaş vakıf ve derneklerin ihtiyaçlarını karşılamak yerine emekçi kardeşlerimizin ekonomik şartlarını düzeltmek için bütçeyi kullanmalı.

Belediye başkanına çağrımız; arkadaşlarımızın sorununu bir an önce çözen, ekonomik şartlarını iyileştiren uygulamaları hayata geçirmesidir. Ama ne yazık ki Ahmet Cin bu çağrılara kulaklarını tıkıyor. Eyleme çıkanlar hakkında tutanak tutulduğu bilgileri geliyor. Buna müsaade etmeyeceğiz. Hukuki olarak da dayanışma içinde olacağız.”

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