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5 Mayıs 2023
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İstanbul’da askeri alanı imara açan plana iptal kararı

Alaturka Online
Alaturka Online
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Tuzla Aydınlı’da 2020 yılında rezerv yapı (yeni konut) alanı ilan edilen parsellerin, 168 bin metrekarelik bölümü için 2021 yılında Tuzla Belediyesi tarafından imar planları hazırlanmıştı. Bakanlığın onayladığı planlar ile askeri alanda kalan parsellere; konut, turizm, ticaret, akaryakıt tesisi fonksiyonu verilmişti. İBB planları mahkemeye taşıdı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Mahkeme, geçtiğimiz yıl yürütmesinin durdurulmasına karar verdiği planları, bilirkişi raporunun ardından hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle 31 Mart 2023 tarihinde oybirliği ile iptal etti.

İNŞAAT ALANI YÜZDE 20 ARTTI

İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin verdiği kararda, planlama alanı için İstanbul Çevre Düzeni Planı’nda “askeri alan-askeri güvenlik bölgesi” tanımı yapıldığı ve bu fonksiyonda akaryakıt ve servis istasyonu işlevinin yer almadığı belirtildi. Bu açıdan plan değişikliği, üst ölçekli plana aykırı bulundu.

Plan notlarında ticaret-turizm-konut alanlarında birbirinden farklı kullanımların tanımlanması, planlama teknikleri açısından uygun bulunmadı, belirsizliğe neden olduğu kaydedildi. Plan ile inşaat alanının yüzde 20 arttırıldığı, bu artış ile birlikte oluşacak ek nüfusla donatı standartlarının azalacağı, bu durumun da şehircilik ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı.

İPTAL EDİLEN SPOR ALANI YERİNE EŞ DEĞER ALAN AYRILMADI

Plan ile hali hazırdaki spor alanı kaldırılarak yerine ticaret-turizm-konut fonksiyonu getirildiği ve iptal edilen spor alanı yerine yenisinin önerilmediği kaydedildi. Yönetmelik gereği kaldırılan fonksiyonun yerine eş değer alan ayrılması gerektiği, farklı bir planlama alanında bulunan spor alanının dava konusu planlama alanındaki bir fonksiyonun yerine geçemeyeceği vurgulandı. Bu durumun şehircilik ilkelerine uygun olmadığı kanaatine varıldı. Kaldırılan spor alanının yerine getirilen fonksiyonun da yoğunluğu arttırdığına dikkat çekildi.

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