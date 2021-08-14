İstanbul’da baba- oğul dehşet saçtı

Esenyurt’ta alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen baba oğul, sokakta tartıştıkları esnafa satır ve kırık cam parçalarıyla saldırdı. Şüpheliler, 2 kişinin yüzünü keserken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Esenyurt Koza Mahallesi’nde yaşandı. Alkol ve uyuşturucu madde aldığı iddia edilen C.A. ve oğlu Y.A., kafe içindeki yabancı uyruklu müşterilerle sözlü olarak tartışmaya başladı.

Tartışmanın giderek büyümesi üzerine kafe çalışanları araya girdi. Araya giren çalışanlara da hakaretler eden baba oğul, bu sefer ellerine aldıkları kesici aletlerle çevreye saldırmaya başladı.

Kafenin içinde başlayan kavga, diğer çalışanların da müdahale etmesi ile dışarıya taştı. Saldırganlar, iş yeri çalışanlarından ikisinin yüzüne satır ile vurdu.

Kanlar içinde kalan çalışanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, baba oğul olay yerinden kaçtı.

Sağlık ekipleri, çalışanları yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kesici aletle yüzlerine darbe alan 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, C.A. ve oğlu Y.A.’yı yakalayarak polis merkezine götürdü. Baba ve oğlunun polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Baba ve oğlunun yaşattığı dehşet anları ise sokakta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere kavga anları, baba C.A.’nın birinin yüzüne bıçakla saldırması, kesici aletlerle saldırı anları yansıdı. (DHA)

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