İstanbul’da bakkaldan tepki çeken ifşa!

İstanbul’da bir bakkal çikolata çaldıklarını öne sürdüğü iki kız çocuğunu dükkanında alıkoydu. Türk bayrağı önünde çocukların fotoğrafını çekerek Facebook grubunda paylaştı. Bakkalın çocuklara yönelik bu çirkin tutumu sosyal medyada tepki gördü.

Sevgim Begüm YAVUZ

İstanbul Bahçelievler’de 2 kız çocuk, bakkaldan çikolata çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Türk bayrağı önünde fotoğrafları çektirilip, ‘Bakkalına Sahip Çık’ adlı 26 bin üyesi bulunan Facebook grubunda paylaşıldı.

Geçen hafta yaşanan olayın sosyal medya üzerinden paylaşılması birçok kullanıcının tepkisine yol açtı.

Çocukların alıkonularak rızası dışında fotoğraflarının çekilip paylaşılmasının doğru bir yaklaşım olmadığı savunuldu.

İstanbul Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Merkezi Üyesi Avukat Süreyya Kardelen Yarli da söz konusu olayı SÖZCÜ’ye değerlendirdi.

Olayın en temelinde ‘çocuk istismarı’ olduğunu kaydeden Kardelen Yarli, “Çünkü, fotoğrafları onların ve velilerinin izni olmadan çekiliyor, sosyal medyada yayınlanıyor. Bu yapılan bir siber zorbalık. Çocuklar sosyal medyada herkesin gözü önünde itham ediliyor. İkinci olarak, çocuklar yine kendi rızaları ve velilerinin rızaları dışında orada bir dakika da olsa, 10 dakika da olsa alıkonuluyorlar. Kişiyi alıkoyma suçundan da bahsedebiliriz” dedi.

“HEM SİBER ZORBALIK HEM DE PSİKOLOJİK ŞİDDET”

“Bu iki bazda baktığımızda, çocuklara yapılan hem bir siber zorbalık, hem de psikolojik şiddettir” diyen Yarli, “Burada çocuklar aynı zamanda bütün toplumun gözü önünde, sosyal medyada bir suçla itham ediliyorlar. Bu çocuklar, bu suçu işlemeye itilseler dahi, bu yine yapılmaması gereken bir hareket” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK BİR ÇOCUK İHLALİDİR”

Bu kişilerin yargı merci olmadıklarını olsalar bile bu şekilde yaklaşamayacaklarını altını çizen Avukat Süreyya Kardelen şu hatırlatmayı da yaptı:

*Bizim için önemli olan her zaman çocuğun yüksek menfaati. Çocuklara zarar vermeden, çocukları örselemeden bu topluma kazandırma gayemiz olduğu için çocuklara karşı böyle bir hamlenin yapılması, çocukların bu şekilde son derece iğrenç bir şekilde hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi, fotoğraflarının paylaşılması, sosyal medyada çocuklarla ilgili yazılar yazılması, çocuklar bir suç işlemiş veya suça itilmiş gibi algı yaratılması çok büyük bir çocuk hakları ihlalidir.

*Bu kişiler hakkında hem savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir hem de manevi tazminat davası açılabilir.



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