İstanbul’da balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı: 3 balıkçı aranıyor

Karadeniz’de Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi ile tanker çarpıştı.

Rus bandıralı 140 metrelik kimyasal madde ve petrol taşıdığı belirtilen tanker bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesi battı. Teknedeki 6 balıkçıdan 3’ü kurtarıldı 3 kişi kayıp.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Kilyos açıklarındaki kazayla ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Kazayla ilgili açıklama şöyle:

*İstanbul Kilyos açıklarında bu sabah saat 06.35 sıralarında Rus bayraklı GLARD 2 isimli tanker gemisi ile Türk bayraklı Dursun Ali Coşkun isimli balıkçı gemisi çarpışmış; çarpışmadan dolayı Türk bayraklı balıkçı gemisi batmıştır.

*Gemide bulunan 6 vatandaşımızın 3’ü balıkçılar tarafından kurtarılmış, diğer 3 vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sürdürülmektedir.