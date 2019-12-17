İstanbul’da banka çetesine operasyon

İstanbul’da yaşayan T.U. (57) isimli kadın, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan ve “444 veya 0 850”li numaralardan arayan kişilerce 200 bin lira dolandırıldım diyerek polise şikayette bulundu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İstanbul Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bir dolandırıcılık çetesine ulaştı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Takibe alınan çetenin “444 veya 0 850”li numaralardan aradıkları kadına, kendilerini banka çalışanı olarak tanıttıktan sonra “Bankanızdan arıyoruz, hesabınızda anormal hareketler var. Bilgisayar korsanları hesabınızı ele geçirecek, paranızı size vereceğimiz güvenli hesaba acilen yatırmanız gerekiyor” diyerek kandırdığını belirledi.

Ardından çetenin kadına güvenli hesap diye verdikleri banka hesaplarına yatırılan yüzbinlerce lirayı çektiği ortaya çıkarıldı.

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Sürdürülen takiplerin ardından kimlikleri belirlenen çete üyelerine yönelik İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya‘da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında çete lideri olduğu belirlenen Batuhan M. (25)’nin de aralarında olduğu 1’i kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 7 kişi İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette sorguları yapılan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda birçok suçtan kayıtları olduğu anlaşılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Ertuğrul C., Emrah İ., Şeyhmus K., Batuhan M., Fadime O., Gökhan M. tutuklanırken, B.A. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Öte yandan şüphelilerin veznelere ve para çekme makinelerine giderek mağdurların hesaplarına yatırdığı paraları çektiği anlara dair güvenlik kamera görüntüleri ise ortaya çıktı.