76.9 F
Los Angeles
20 Nisan 2023
AnasayfaHaberlerGündemİstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Alaturka Online
Alaturka Online

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, ilçede gerçekleştirilecek program nedeniyle yarın saat 08.00’den itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle sıralandı:

“Ordu Caddesi (Ordu Caddesi Hamam Caddesi Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Eyüp Caddesi (Eyüp Caddesi Madalyon Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Gaziosmanpaşa Meydan Merkez Caddesi, Salihpaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi (Halitpaşa Caddesi Kehribar Sokak Kavşağı ile Gaziosmanpaşa Meydan arası), Şehit Mustafa Yeşil Altgeçidi, Gaziosmanpaşa Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar.”

Alternatif yollar ise “Madalyon Sokak, Hamam Caddesi, Çınarcık Sokak, İslambey Caddesi, Eski Edirne Asfaltı” olarak belirlendi. (AA)

Gündem
Önceki haber
Trabzonsporlu Lazar Markovic: İhtiyacımız olan şans
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,469BeğenenlerBeğen
16,194TakipçilerTakip Et
3,514TakipçilerTakip Et
7,698TakipçilerTakip Et
31,200AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States